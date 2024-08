Das Wetter in Bayern: zunehemnd freundlich

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit zunehmenden freundlichen Abschnitten. Höchsttemperaturen 21 bis 27 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen sonnig. Auch am Mittwoch und Donnerstag oft freundlich, jedoch lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 23 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 12:00 Uhr