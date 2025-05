Das Wetter in Bayern: Zunächst wolkig, später freundlicher, an den Alpen Regen

Das Wetter in Bayern: Zunächst dichte Wolken. Später von Norden her freundlich mit Sonne, nur an den Alpen Wolken und vereinzelt Regen. Bei Höchstwerten von 13 bis 20 Grad lebhafter Wind. Morgen und am Wochenende teils freundlich, teils bewölkt. Insgesamt im Westen öfter Sonne als im Osten. Dort kann es einzelne Schauer geben. Höchstwerte 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 06:00 Uhr