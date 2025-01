Das Wetter in Bayern: zunächst wechselhaft, dann freundlicher bei 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher bei 4 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken. Am Freitag viele Wolken, hier und dort Regen. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt oder neblig. Höchstwerte morgen 4 bis 9 Grad, dann nur noch 0 bis 6 Grad.

