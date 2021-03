Das Wetter in Bayern: Zunächst überall sonnig, später von Westen her Wolken, 13 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz überwiegend bewölkt. Weiter südlich freundlicher, mit besonders viel Sonne in der Nähe der Alpen. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. Nachts klar oder höchstens locker bewölkt, Tiefstwerte um 2 Grad. In den nächsten Tagen sonniges Hochdruckwetter. Tageshöchstwerte 15 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 09:00 Uhr