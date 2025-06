Das Wetter in Bayern: Zunächst trocken und sonnig, später wieder Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Nach ein paar trockenen und teilweise sonnigen Stunden gibt es am Nachmittag wieder Schauer und Gewitter - an den Alpen auch unwetterartig. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. Nachts vorübergehend wieder trocken bei 15 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft mit Sonne, Schauern und Gewittern bei maximal 17 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 12:00 Uhr