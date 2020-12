Das Wetter in Bayern: zunächst sonnig, von Unterfraken her ziehen Wolken und Regen auf

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute startet der Tag oftmals mit viel Sonne. Von Unterfranken her kommen Wolken und später auch Schneeregen auf. Sonst bleibt es bei Höchstwerten von -1 bis +4 Grad weitgehend trocken. Morgen Schneeregen oder Schnee. Am Dienstag und Mittwoch im Süden recht freundlich, im Norden wolkiger und Schneeregen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 0 bis +4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 06:00 Uhr