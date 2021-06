Das Wetter in Bayern: zunächst sonnig, später ziehen von Norden Wolken und Regen auf

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: zunächst sonnig, später ziehen von Norden dichte Wolkenfelder auf und in Franken gibt es am Nachmittag erste Regenschauer. Dazu wird es windig bei 21 bis 26 Grad. Morgen an den Alpen anfangs Regen, dann überall sehr sonnig und trocken, aber kühler. Montag wärmer und sonnig. Dienstag weiterhin viel Sonne und trocken bei 17 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 06:00 Uhr