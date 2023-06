Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig, später Gewitter

Meldungsarchiv - 22.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Neben ein paar Wolkenfeldern oft Sonnenschein, nur in Franken einzelne Schauer. Zum Abend hin von Westen teils kräftige Gewitter - der deutsche Wetterdienst warnt örtlich vor Starkregen, Hagel und Orkanböen bei Höchstwerten bis 36 Grad. Kommende Nacht zum Teil heftige Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 17 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen überwiegend wolkig mit Schauern und Gewittern. Am Wochenende wieder freundlicher mit viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2023 06:00 Uhr