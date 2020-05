Nachrichtenarchiv - 22.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig bei 20 bis 27 Grad. Ab dem Mittag verdichten sich die Wolken, es bleibt aber meist trocken. Die Aussichten: Morgen kräftiger Regen und Gewitter, 15 bis 21 Grad. Am Sonntag wolkig, einzelne Schauer möglich, maximal 20 Grad. Am Montag zeitweise sonnig, örtlich Schauer, bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2020 06:00 Uhr