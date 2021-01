Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bei dichten Wolken fällt zunächst Schnee, teils auch Schneeregen, der mittags und nachmittags von Westen her nachlässt. Höchstwerte -2 bis +4 Grad. In den kommennden Tagen bis Dienstag ähnlich, nachts frostig bei -1 bis -8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 06:00 Uhr