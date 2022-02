Das Wetter in Bayern: Zunächst Regen-und Graupelschauer, später freundlicher

Italien und England lockern Corona-Regeln

Rom: Nachdem viele europäische Länder ihre Corona-Regeln bereits stark gelockert haben, fällt in Italien heute zumindest die Masken-Pflicht im Freien. Nur bei größeren Menschenansammlungen muss die Maske noch getragen werden - und weiter in Innenräumen. Auch die Diskotheken in Italien öffnen wieder. Wie auch in Restaurants und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt aber die 2G-Regel. Für die Einreise muss man geimpft, genesen oder getestet sein. In England, wo die meisten Corona-Beschränkungen - wie etwa die Maskenpflicht - bereits aufgehoben sind, gibt es nun auch Lockerungen bei der Einreise. Geimpfte brauchen ab sofort keinen negativen Test mehr - Nicht-Geimpfte brauchen ihn noch, müssen aber nicht mehr in Quarantäne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2022 08:00 Uhr