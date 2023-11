Das Wetter in Bayern: Zunächst recht freundlich, zum Abend hin von Westen her Regen. Höchstwerte 8 bis 14 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute in Unterfranken bewölkt, sonst vorübergehend recht freundlich; zum Abend hin von Westen her Regen. Morgen und Montag teils bewölkt, teils freundlich, in Südbayern mitunter auch länger sonnig. Zwischendurch gelegentliche Regenfälle. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 04.11.2023 05:00 Uhr