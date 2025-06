Das Wetter in Bayern: Zunächst oft freundlich, später Gewitter bei 20 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken regional gewittriger Regen. Sonst zunächst länger sonnig bei Höchstwerten von 20 bis 30 Grad. Ab dem Nachmittag von Westen her gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Starkregen, größerem Hagel und orkanartigen Böen. In der kommenden Nacht weiter teils kräftige Gewitter bei 16 bis 11 Grad. Auch morgen mitunter schauerartiger Regen. Freitag und Samstag weiterhin unbeständig. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 06:00 Uhr