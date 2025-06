Das Wetter in Bayern: Zunächst noch sonnig, später Gewitter.

Das Wetter in Bayern: Von Westen her teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich auch Unwetter mit heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel. Davor besonders nach Osten und Südosten länger sonnig. Höchstwerten 25 bis 32 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 17 bis 12 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich und einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Dienstag vielerorts mehr Sonne als Wolken bei 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 06:00 Uhr