Das Wetter in Bayern: zunächst neblig, später freundlich bei 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst mancherorts noch neblig, sonst überwiegend freundlich bei 12 bis 17 Grad. In der Nacht teils länger klar, teils bewölkt; gen Morgen im Westen einzelne Schauer. Tiefstwerte um 7 Grad. Die neue Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken; vor allem am Dienstag sind im Westen vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 06:00 Uhr