Das Wetter in Bayern: zunächst meist freundlich bei 17-24 Grad

Das Wetter in Bayern: Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, ist es meist freundlich. Teilweise scheint länger die Sonne. Nur in Unterfranken bleibt es bewölkt und regnerisch. Später am Tag kann es dann aber auch im restlichen Bayern regnen. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen dann ähnlich wie heute. Donnerstag und Freitag viele Wolken mit Schauern bei maximal 9 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 11:00 Uhr