Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst heiter, später sind Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte von West nach Ost 15 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag Sonne-Wolken-Mix mit Schauern, nur noch 13 bis 18 Grad. Am Freitag weitere Schauer und noch etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 05:00 Uhr