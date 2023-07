Meldungsarchiv - 28.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern viele Wolken, gebietsweise Regen und einzelne Gewitter. Ansonsten erst freundlich, später einzelne Schauer und Gewitter. Lebhafter Wind bei 20 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen weiterhin unbeständig. Nur im Süden Bayerns am Montag meist trocken und mitunter länger sonnig. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 06:00 Uhr