Das Wetter in Bayern: zunächst freundlich, dann teils wolkig

Das Wetter in Bayern: südlich der Donau meist sonnig, im Norden einige Wolken und vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad. In der Nacht teils bewölkt, teils klar. Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Morgen zunächst locker bewölkt, dann zunehmend sonnig. In den folgenden Tage viel Sonnenschein und immer wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 11:00 Uhr