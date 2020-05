Das Wetter in Bayern: zunächst bewölkt mit Schauern, später allmählich freundlicher bei 16 bis 24 Grad.

Nachrichtenarchiv - 20.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst viele Wolken, örtlich sind einzelne Schauer möglich. Später scheint dann öfter die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad im Hofer Land bis 24 Grad am Untermain. Die weiteren Aussichten: Morgen sonnig bei 19 bis 26 Grad. Auch am Freitag zunächst freundlich, später etwas bewölkt. Am Samstag dann Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2020 06:00 Uhr