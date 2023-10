Das Wetter in Bayern: Zumeist freundlich bei höchstens 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend zumeist freundlich bei höchstens 11 bis 17 Grad. In Franken gebietsweise Regen. In der Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte zwischen 10 und 3 Grad. Morgen und am Montag Sonne oder Wolken bei bis zu 20 Grad. Am Dienstag dann trüb, regnerisch und wieder kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 17:00 Uhr