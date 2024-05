Das Wetter in Bayern: Zum Morgen hin in Unterfranken etwas Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, später von Westen her neue Wolken und zum Morgen hin in Unterfranken etwas Regen. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Morgen im Südosten sonnige Abschnitte und meist trocken. Ansonsten überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich Gewitter. Fronleichnam und am Freitag grau in grau und zeitweise nass. Höchstwerte 16 bis 22 Grad, am Freitag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 20:00 Uhr