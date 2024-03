Das Wetter in Bayern: Zum Morgen hin gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden zunehmend bewölkt und zum Morgen hin gebietsweise Regen. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad. Morgen regnerisch mit Graupelschauern, örtlich auch Gewitter, ab und zu aber auch sonnig. 8 bis 14 Grad. Auch am Sonntag zeitweise nass, im Bergland Schnee bei nur noch 3 bis 9 Grad. Am Montag weitgehend trocken und wieder milder. Mitunter sehr windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 20:00 Uhr