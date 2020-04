Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst heiter, im Lauf des Nachmittags Schauer und Gewitter. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Ab morgen wird es wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Es wird kühler bei 13 bis 18 Grad. Am Freitag Schauer und nur noch 10 bis 16 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 11 und 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 06:00 Uhr