Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen und sehr windig

Das Wetter in Bayern: Am Abend vor allem im Süden Schauer und stürmischer Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Hochlagen der Alpen vor Orkanböen. In der Nacht im Süden Regen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen und am Freitag weiter windig, bewölkt und Regen. Am Samstag freundlich. Höchstwerte 3 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 17:00 Uhr