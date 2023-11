Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt. Zeitweise Regen, im Bergland Schnee. Höchstwerte zwischen 1 Grad im Landkreis Hof und bis zu 5 Grad an den Alpen. In der Nacht weiterer Regen oder Schnee bei Tiefsttemperaturen um 1 Grad. Morgen ähnlich. Dabei sehr windig. Am Mittwoch zunehmend trocken und in Alpennähe recht freundlich. Am Donnerstag wieder trüb mit Niederschlägen. Tagsüber -2 bis +5 Grad. Nachts weitgehend frostfrei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 11:45 Uhr