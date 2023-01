Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei lebhaften Winden und zeitweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 700 - 500 Meter. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht meist trocken. Tiefsttemperaturen um 0 Grad. Morgen in Südbayern längere sonnige Abschnitte. Sonst oft bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. Tageshöchstwerte 1 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2023 06:00 Uhr