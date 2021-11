Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute hält sich wieder zäher Hochnebel. Sonne gibt es nur in den Hochlagen und Richtung Alpen. Die Temperaturen erreichen maximal 10 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen dicht bewölkt und Schneeregen, in Franken trocken bei 3 bis -1 Grad. Am Wochenende unbeständig, nur stellenweise länger Sonne bei Werten bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 09:00 Uhr