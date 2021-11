Das Wetter in Bayern: Zäher Hochnebel bei Werten bis 10 Grad

Verdi ruft bayernweit zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

München: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Bayern sind heute zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi plant Protestaktionen unter anderem in Ämtern, Museen, Gerichten, Straßenmeisterein und bei der Schlösser- und Seenverwaltung. Betroffen sind auch die Unikliniken in München, Augsburg und Erlangen. Die Versorgung von Patienten sei aber nicht gefährdet, so Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Gesundheitswesen der Länder 300 Euro mehr Geld pro Monat. In den anderen Branchen sollen die Gehälter um fünf Prozent, mindestens aber um 150 Euro erhöht werden. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Am Samstag soll wieder verhandelt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 06:00 Uhr