Das Wetter in Bayern: Wolkig, teils etwas Regen

Michelbach stellt sich gegen Frauenquote

Berlin: In der Union regt sich Widerstand gegen eine Frauenquote für Unternehmensvorstände. Der Mittelstandspolitiker Michelbach sagte der Saarbrücker Zeitung, so werde die freiheitlich-soziale Marktwirtschaft überreguliert und infrage gestellt. Der Parlamentskreis Mittelstand werde alles tun, um eine solche Quote zu verhindern. Die Koalition hatte sich am Freitag grundsätzlich auf verbindliche Vorgaben zum Anteil an Frauen in Vorständen geeinigt. Demnach müssen Aktiengesellschaften und paritätisch mitbestimmte Unternehmen dafür sorgen, dass im Vorstand mindestens eine Frau sitzt, wenn dort mehr als drei Mitglieder vorgesehen sind. Michelbach befürchtet, dass das erst der Anfang für eine umfassendere Regelung für immer mehr Betriebe sein könnte. Die Union folge auch hier einem wankelmütigen Zeitgeist, so der CSU-Politiker. Er stellt sich mit seiner Ablehnung klar gegen Parteichef Söder, der sich zuletzt für eine solche Quote ausgesprochen hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 06:00 Uhr