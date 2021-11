Das Wetter in Bayern: Wolkig mit kurzen Schauern. Im Süden freundlicher, an den Alpen sonnig.

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs oft neblig, von Nordwesten ziehen Wolken durch mit etwas Regen. Richtung Süden freundlicher, in den Alpen meist sonnig. Höchstwerte fünf bis zehn Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag verbreitet dichte Wolken aber meist trocken. Am Dienstag nur örtlich Nebel, Temperaturen fünf bis zehn Grad. Am Mittwoch zäher Nebel, sonst sonnig. Nachts Abkühlung auf plus fünf bis minus drei Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 06:00 Uhr