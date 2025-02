Das Wetter in Bayern: Wolken, vereinzelt Schnee. Maximal 3 bis - 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und von Franken bis zum Oberpfälzer und Bayerischen Wald leichter Schneefall. Später im Norden freundlicher. Tagsüber maximal plus 3 bis minus 3 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis minus 10 Grad. Morgen und am Dienstag teils sonnig, teils wolkig und meist trocken. Am Mittwoch viel Sonne. Tageshöchstwerte minus 3 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 06:00 Uhr