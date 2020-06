Das Wetter in Bayern: Wolken und vielerorts Regen bei 15 bis 21 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, regnerisch und windig bei 15 bis 21 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor sehr starkem und ergiebigem Dauerregen in den östlichen Alpen und dem Alpenvorland. In der Nacht regnet es weiter. Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt, zeitweise fällt Regen, örtlich mit Gewittern. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 17:00 Uhr