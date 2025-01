Das Wetter in Bayern: Wolken und vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schneeschauer, besonders in der Nähe der Berge. Höchstwerte -2 bis +3 Grad. In der Nacht im Mittelgebirgsraum einzelne Schneeschauer. Bis zum Morgen Abkühlung auf -1 bis -14 Grad. Morgen teils längere sonnige Abschnitte vor allem im Süden. Am Sonntag wechselhaft und wieder milder bei 1 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2025 15:00 Uhr