Das Wetter in Bayern: Wolken und vereinzelt Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend stark bewölkt, vereinzelt Regen, vor allem im Westen und in Alpennähe. Im Osten etwas Sonne möglich. 7 bis 12 Grad. In der Nacht ähnlich, örtlich Nebel bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen im Osten und Südosten bewölkt mit Schauern, im Westen wechselhaft. Ab Sonntag freundlicher. Höchstwerte 11 bis 17, am Montag 7 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 06:00 Uhr