Das Wetter in Bayern: Wolken und teils Regen, 6 bis 12 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Waffenfan steckt hinter US-Geheimdienst-Leak

Washington: Hinter dem Datenleck beim US-Geheimdienst steckt nach Informationen der Washington Post ein junger Waffenliebhaber. Der Mann sei in den Zwanzigern und habe auf einer Militärbasis gearbeitet, schreibt die Zeitung. Dort habe er Zugriff auf einen abgesicherten Bereich gehabt und sei so an die geheimen Informationen gelangt. Die Zeitung beruft sich auf Mitglieder einer Chatgruppe, in der der junge Mann die Dokumente veröffentlicht haben soll. Die Gruppe habe insgesamt etwa 24 Mitglieder. Was sie eine, sei die Liebe zu Waffen, militärischer Ausrüstung und Gott, heißt es in dem Bericht. Offiziell bestätigt ist das nicht. Die Veröffentlichung der Dokumente sorgt seit Wochen für Wirbel, weil sie Details zu Schwachstellen des ukrainischen Militärs enthalten. Das US-Justizministerium ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2023 10:45 Uhr