Das Wetter in Bayern: Wolken und sonnige Abschnitte, Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im östlichen Mittelgebirgsraum sowie im Allgäu vereinzelte Schauer, im Allgäu kurze Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Morgen Wolken und Sonne im Wechsel, später örtlich Schauer und Gewitter. Am Mittwoch meist Sonnenschein. An Gründonnerstag im Westen und an den Alpen vereinzelt Regen; sonst freundlich bei 17 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2025 15:00 Uhr