Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne, später Schauer

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, am späten Nachmittag örtlich Schauer. Höchstwerte zwischen 13 Grad im Landkreis Hof und 19 Grad im Südosten. Kommende Nacht meist bewölkt, im Norden regnerisch, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen viele Wolken und zeitweise Regen. Höchstwerte zwischen 4 Grad im Landkreis Hof und 15 Grad im Chiemgau. Ab Donnerstag deutlich kühler, am Freitag Schnee bis in tiefere Lagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2022 11:15 Uhr