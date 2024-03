Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne im wechsel bei 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, ab und zu kurze sonnige Abschnitte und meist trocken. Später zunehmend sonnig. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht erst klar, später örtlich Nebel. Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen und am Wochenende erst örtlich Nebel, dann oft sonnig. Am Sonntagnachmittag im Westen und Süden Schauer möglich. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 12:00 Uhr