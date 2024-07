Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne, im Süden Schauer bei 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden vielerorts bewölkt, vereinzelt Schauer. Im Norden ein Sonne-Wolken-Mix. 21 bis 26 Grad. In der Nacht zunehmend klar bei 16 bis 11 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen überwiegend sonnig, ab dem Nachmittag vereinzelt Gewitter möglich, vor allem im Bergland bei 25 bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 15:00 Uhr