Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne. In Unterfranken kann es später regnen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Kommende Nacht meist bewölkt, gebietsweise Regen. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Morgen zieht sich der Regen im Süden an die Alpen zurück und geht dort in Schnee über, im Norden nur vereinzelt Regen und ab und zu Sonne. Dabei recht windig. Freitag und Samstag teils bewölkt, teils sonnig; Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 15:00 Uhr