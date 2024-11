Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne, bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Lediglich in Teilen Unterfrankens, entlang der Donau und in den Niederungen Ostbayerns auch neblig trüb. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 11 Grad. In der Nacht dann gebietsweise Regen, bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen im Süden Regen, im Norden ab und zu auch Sonne. Windig. Am Freitag und Samstag wechselhaft, aber trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2024 12:45 Uhr