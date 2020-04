Das Wetter in Bayern: Wolken und sonne bei maximal 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Auch in der Nacht unbeständig, es kühlt ab auf 10 Grad. Morgen noch wechselhaft, in Nordbayern später zunehmend freundlich. Am Montag viel Sonnenschein und oft auch sehr windig. Nachts wird es wieder kühler, am Tag 14 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 12:45 Uhr