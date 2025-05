Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne bei maximal 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es wechselnd bewölkt - zwischendurch kommt immer wieder die Sonne durch, im Westen auch länger. An den Alpen ziehen ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter durch. Morgen ist es vor allem in der Osthälfte und an den Alpen wechselhaft, sonst freundlich. Die Temperaturen erreichen 14 bis 20 Grad. Ähnlich geht es am Montag weiter - örtlich mit Höchstwerten von 25 Grad.

