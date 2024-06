Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne bei 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer. Sonnige Abschnitte besonders am Nachmittag und Abend. Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. Kommende Nacht teils bewölkt, teils länger klar bei Tiefstwerten um 14 Grad. Morgen und auch an den folgenden Tagen öfter sonnig. Am Dienstagnachmittag an den Alpen Schauer und Gewitter. Tagsüber 22 bis 29 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 10:00 Uhr