Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne, an den Bergen Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei 20 bis 25 Grad. Vereinzelt Schauer, vor allem in der Nähe der Berge. Lebhafter Wind. In der Nacht vielerorts klar und weitgehend trocken. Abkühlung auf Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und am Freitag und Samstag überwiegend sonnig. Tiefstwerte 18 bis 11, Höchstwerte 22 bis 28 Grad, am Samstag noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 12:00 Uhr