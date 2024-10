Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, später freundlicher bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vor allem im Süden und Osten noch Regen. Später freundlicher bei 9 bis 14 Grad. In der Nacht klar mit Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen nach Nebel sonnig, am Abend unbeständig. In den nächsten Tagen wechselhaft mit Sonne und Schauern. Höchstwerte 10 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 06:00 Uhr