Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen im Süden, freundlicher im Norden

Das Wetter in Bayern: Im Süden gibt es viele Wolken und immer wieder Regen, der am Alpenrand auch länger anhält. In Unter- und Oberfranken ist es hingegen freundlicher mit Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. In der Nacht teils regnerisch, teils trocken. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Auch morgen ist es im Norden freundlicher als im Süden, und in vielen Regionen wird es kühler als heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 11:00 Uhr