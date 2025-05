Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen im Süden, freundlicher im Norden

Das Wetter in Bayern: Im Süden gibt es viele Wolken und immer wieder Regen, der am Alpenrand auch länger anhält. In Unter- und Oberfranken ist es hingegen freundlicher mit Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. Auch morgen ist es im Norden freundlicher als im Süden, und in vielen Regionen wird es kühler als heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 06:00 Uhr