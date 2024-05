Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, gebietsweise Regen, in Alpennähe auch Gewitter. Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad. Auch in der Nacht durchwachsen und teils regnerisch bei Tiefstwerten um 9 Grad. Morgen ändert sich wenig. An Christi Himmelfahrt und am Freitag freundlicher und meist trocken. 17 bis 22 Grad in der Spitze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 09:15 Uhr